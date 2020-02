Coronavirus: Kann dich ein Mundschutz vor der Ansteckung bewahren?

Die meisten Masken sind chirurgische Masken, die größtenteils aus Papier bestehen und dafür gedacht sind, vor sichtbaren Sprays oder Spritzern von Flüssigkeiten zu schützen. Sie enthalten jedoch kein Atemgerät, das die infektiösen Partikel aus der Luft filtert. Deshalb sagt beispielsweise der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin Dr. Ernst Tabori, der Schutz durch eine derartige Maske entspricht in etwa dem eines Küchenrollentuchs , das man sich vor das Gesicht hält. Abgesehen davon geht es eigentlich nicht darum, den Schutz zu tragen, damit man sich nicht ansteckt – sondern damit man selbst andere Menschen nicht ansteckt. Sprich: Eine Ärztin trägt ihn beispielsweise, damit sie Keime, die sie möglicherweise in sich trägt, nicht an Patient*innen weitergibt und nicht, weil sie sich selbst schützen will. Einen Vorteil gibt es jedoch: Trägst du einen Mundschutz, fasst du dir nicht mehr so oft ins Gesicht, sprich Keime, die du an den Händen hast, landen nicht so schnell im Mund. Tatsächlich fassen wir uns nämlich etwa 300 Mal am Tag an Mund und Nase