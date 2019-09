Dein Immunsystem ist down? Das kannst du jetzt tun, um deine Abwehrkräfte zu stärken

Sonnenstrahlen wärmen uns nicht nur auf und fühlen sich wohltuend an, sondern sind bewiesenermaßen mit dafür verantwortlich, dass das wichtige Vitamin D in unserem Körper produziert wird. Vitamin D aktiviert wiederum diejenigen Zellen , die wie eine Abwehr durch unseren Körper fahren, um kranke Zellen zu finden und abzutöten. Vitamin D steckt auch in ausgewählten Lebensmitteln mit hohem Omega-3-Fettsäuren wie Fisch. Also ran an den Lachs!