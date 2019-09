So kochst du Ingwertee richtig, um von den Inhaltsstoffen zu profitieren

Außerdem entfaltet Ingwer in unserem Körper eine ähnliche Wirkung wie Aspirin: Genauso wie die in Aspirin enthaltene Acetylsalicylsäure blocken die Stoffe in der Heilpflanze das Enzym Cyclooxygenase, das dann weniger schmerz- und entzündungsauslösende Prostaglandine freisetzen kann.