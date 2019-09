Der Terror in meinem Kopf – Schluss damit!

Okay, ich bin also völlig normal. Und trotzdem will ich etwas tun. Ich will mich meiner Leichtigkeit schließlich nicht selbst berauben. Und vor allem möchte ich die Menschen nicht belohnen, die Hass und Angst in die Köpfe pflanzen. Ein Blick auf Statistiken hilft: Die Wahrscheinlichkeit innerhalb Europas Opfer eines Terroranschlags zu werden, liegt laut einer Studie des Risikoforschers Ortwin Renn lediglich bei 0,002 Prozent. Sie ist also verschwindend gering. Es ist dagegen 2045 mal wahrscheinlicher tödlich im Haushalt zu verunglücken. Und: Die 60 am schlimmsten vom Terror heimgesuchten Länder dieser Welt sind alles nicht-westliche Länder. „Sich diese Fakten bewusst zu machen, kann dabei helfen, die eigene Angst zu relativieren und zu einer realistischeren Bewertung der tatsächlichen Gefahrenlage in unserem Land zu kommen“, sagt die Psychologin. Von ihr möchte ich nun konkret wissen, was ich gegen diese fiese Angst tun kann. Ich habe sie nicht in meinen Kopf eingeladen und trotzdem ist sie da – wie werde ich den ungebeten Gast jetzt wieder los?