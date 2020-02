Manche Schwarze Frauen glätten ihre Haare chemisch, andere sind Natural. Die eine ist bei jeder Black Lives Matter Demo dabei und eine andere hat noch nie davon gehört. Es gibt kein ideales Schwarzsein. Das Jeti-Level, dass du erreichen kannst, sobald du jegliche antirassistische Lektüre einverleibt hast. Du kommst nicht, mit einem schwarzen Heiligenschein hinaus, welches symbolisiert: Du bist erwacht. Du bist woke. Doch gleichzeitig fühlt es sich so an, oder? Rassismus, Sexismus sowie Klassismus steckt auf einmal überall. Auf dem Weg zur Arbeit, mit dem Blick in die Nachrichten und der weißen hetero-normativen Berichterstattung, in morgendlichen Gesprächen in der Bahn über gesellschaftlich bestimmte Schönheitsnormen und Jugendlichen, die eine Youtuberin für ihren Look ordentlich herunterputzen, während wir gemeinsam eingepfercht in der sich schaukelnden Bahn sitzen. Am Arbeitsplatz, Smalltalk mit den Kollege/innen, ob sie deine Haare anfassen dürfen und wow, wie cool die grünen Braids aussehen! Dann beim Bier mit den Freunde/innen, die Fragen zur kulturellen Aneignung haben, beim Streit mit dem Partner, dass es doch nur ein “Witz” von seinen Freunde/innen war, aber das du es als problematisch ansiehst. Dann beim Entspannen auf der Couch, bei der Entscheidung, welchen Film ihr heute Abend auf Netflix schauen möchten und die Realisierung, dass es immer den selben Charakter gibt mit dem du dich identifizieren darfst: Die Angry Black Woman . “Woke-sein” beschreibt den Prozess des “aufwachens”. Eine neue Perspektive auf das eigene Leben, auf die gesamte Gesellschaft. Aussagen zu revidieren, die da lauten: “Ich habe noch niemals Rassismus erlebt.” Was gelinde gesagt, unmöglich ist. Aber vielleicht doch. Vielleicht bist du die 0,000001 Prozent, die davor bewahrt blieb. Masel Tov!