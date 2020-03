In einer Welt, in der die Geschlechter nicht als gleichwertig gesehen werden, verändert ihr Aktivismus das Leben vieler junger Frauen. In Kenia haben nicht-binäre Menschen und Frauen nur begrenzten Zugang zu Landbesitz, Bildung und Jobs. Außerdem mangelt es im Land generell an Aufklärung. Auch geschlechtsbedingte Gewalt, darunter sexuelle Übergriffe , ist noch weit verbreitet. In einer Studie über junge Frauen in Nairobi berichteten mehr als sieben Prozent der befragten Mädchen in den letzten 12 Monaten vergewaltigt worden zu sein, schreibt die Zeitschrift PLOS One . Von den 21 Prozent der Teenies, die angaben, einen Freund zu haben, sagten 38,1 Prozent, sie hätten emotionale, körperliche oder sexuelle Gewalt durch ihre Partner erlebt. Kagwiria glaubt, der Mangel an Informationen trägt – trotz der Bemühungen des Landes, eine umfassendere Aufklärung in den Schulen durchzuführen – immer noch stark zu diesen Problemen bei.