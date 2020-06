Schwarz zu sein, ist ein Teil von mir – bitte erkennt das endlich an

Die (nicht vorhandenen) Reaktionen warfen viele Fragen in mir auf. Wie soll ich mich fühlen, wenn in meiner Instagram-Timeline zum Teil aus Bildern von Grillabenden und Spaziergängen im Wald besteht und zum Teil aus Posts, in denen sich Menschen ihrer Privilegien bewusst werden und sich für Schwarze Menschen einsetzen? Wie soll ich reagieren, wenn mir der Typ, den ich seit einer Weile treffe, Fotos von seinem Frühstück schickt während unsere Stadt buchstäblich in Flammen steht? Der Kluft zwischen den Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und denen, die es nicht taten, war enorm. Es erinnert mich an meine Kindheit, in der mir gezeigt wurde, dass ich anders bin – nur, dass es dieses Mal nicht so subtil ist.