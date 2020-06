Psychische Gesundheit: Podcasts, Beratungsstellen & Co. für Schwarze Menschen

Indem eingangs bereits erwähnten Vogue-Artikel erzählte diePsychologin Stephanie Cuff, die genau wie Eben Louw in der Beratungsstelle “Opra“tätig ist und außerdem “My Urbanology“ betreibt, sie sei weder imStudium noch bei ihren Praktika „jemals mit Psycholog*innen oder Therapeut*innen of Color in Berührunggekommen“. Louw bestätigte das, in dem er sagte, es gäbe in pro Jahrgang häufignur einen Schwarzen Menschen an den Instituten, an denen psychotherapeutischeAusbildung stattfinden. „Ich habe das Gefühl, dass die Möglichkeiten fürDiskriminierung bei der Zulassung zur Ausbildung für Psycholog*innen of Colorenorm sind“, so der Psychologe.