Durch Gespräche mit anderen Schwarzen Frauen habe ich herausgefunden, wie verbreitet das Gefühl der Frustration wirklich ist. „Ich dachte, meine Haare würden sofort fantastisch aussehen, wenn ich sie nicht mehr glätte, aber die ganze Angelegenheit ist schwieriger als gedacht“, sagt die 22-jährige Renee. „Ich weiß nicht, wie wichtige Schritte funktionieren, zum Beispiel in Strähnen einzuteilen, und das machte die ersten beiden Jahre sehr schwer für mich.“ Dazu kommt dann auch noch der Stress, Pflegeprodukte zu finden, die tatsächlich funktionieren – was ganz nebenbei auch noch richtig viel Geld kosten kann. Für den gesamten Prozess brauchst du unglaublich viel Geduld. Zu Natural Hair zu wechseln, ist eine echte Herausforderung. Und viele von uns haben dafür einfach nicht die Kraft, das Geld oder die Zeit. Die Jahre des falschen Umgangs und der fehlenden Informationen brachten mich dazu, mir Flechtfertigkeiten und andere Techniken anzueignen – ein Ziel, das machbar und langfristig gesehen hilfreich schien. Obwohl ich Natural Hair habe, probierte ich nur extrem selten die Protective Hairstyles aus, die meine Lieblings-Vlogger trugen, weil ich Angst hatte, zu scheitern. Also begann ich damit, meine Haare in einen hohen Dutt oder Pferdeschwanz zu binden. Dann folgten breite Cornrows und Twist-outs. So freundete ich mich Schritt für Schritt mit meiner natürlichen Haarstruktur an und lernte, mit ihr umzugehen. Das Ergebnis war zwar nicht immer perfekt, aber es war ein Prozess und ich begann, immer mehr über meine Haare zu lernen.