Natural-Hair-Trend: Boho Passion Twists erobern Instagram

Nach einer Weile sieht die Frisur dann immer natürlicher aus und glänzt nicht mehr so sehr wie am Anfang.“ Nachts kannst du deine Haare abdecken, wie du es vielleicht eh schon tust. Natürlich solltest du auch weiterhin darauf achten, die Haaransätze mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen, damit sie gesund bleiben und aussehen, so Tamara. Dafür eignet sich beispielsweise das Haaröl von KeraCare (11,95 €) sehr gut. Wenn du Lust auf die Luxusvariante hast und deine Haare stärken willst, probier’s mit dem fantastisch duftenden Manketti Öl der Hairstylistin Charlotte Mensah (50,69 €). Um deine Locken zu definieren, empfehle ich dir das wunderbare Coil Defining Styling Jelly von AS I AM (11,95 €).