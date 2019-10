“Ich denke in Deutschland sind wir in den Anfängen. Eine große Problematik ist dennoch das Haarprodukte für lockige Afrohaare sehr schwer und auch sehr teuer in Deutschland erhältlich sind. Die Einkaufsmöglichkeiten sind noch immer sehr gering. Es gibt verschiedene Afroshops in denen man gute Produkte finden kann,” erklärt Mikal von, die seit vier Jahren über Instagram Pflegetipps für Frauen mit Locken gibt. Semy von den Afrosisters sieht eine große Problematik im Dienstleistungssektor: “Ich denke ein großer Unterschied liegt darin, dass man über die Natural Hair Bewegung nur durch soziale Medien in Deutschland erfahren konnte. Wie man seine Haare richtig pflegen kann, können einem derzeit hauptsächlich Youtuber*innen oder Blogger*innen erklären, da lockige, geschweige denn Afrohaare bis heute kein nennenswerter Bestandteil in der Friseurausbildung ist. Afroshops haben zwar oft die Produkte, jedoch kein Fachwissen und somit wird leider weniger auf die Inhaltsstoffe geachtet.” Die Afrosisters sind ein Friseursalon in Karlsruhe. Ihre jahrelange Erfahrung sowie ihr Fachwissen geben sie in Form von Beratungsgesprächen und Workshops weiter. Doch auch die politische Dynamik ist in den USA eine andere: “Ich weiß, dass die Natural Hair Bewegung in den USA viel mit der dort vorhandenen Diskriminierung zu tun hat, die es sowohl auf dem Arbeitsmarkt, in Bildungseinrichtungen sowie in anderen alltäglichen Situationen gibt,” so Mikal. Auch Claudia von Afropink stimmt damit überein: “Es gibt einen Unterschied auf der Seite der USA hinsichtlich der Entstehung, welcher dem historischen und alltäglichen rassistischen Geschehnissen geschuldet ist. Die Entstehung der Natural Hair Bewegung in der USA ist quasi die Antwort auf die jahrelange Unterdrückung der Schwarzen, beziehungsweise Schwarzen Frauen und dem gestiegenen Bewusstsein für die eigene Gesundheit.” Claudia geht noch einen Schritt weiter: “Um ehrlich zu sein gibt es keine ‘eigene’ Natural Hair Bewegung in Deutschland, England oder Frankreich, da wir alle uns an den USA orientieren. Was nicht negativ ist.”