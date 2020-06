Du siehst es ihnen vielleicht nicht an, aber deinen schwarzen Kolleg*innen geht es nicht gut

Und trotzdem stehen wir jeden Tag auf, beantworten E-Mails und nehmen an Zoom-Calls teil. Wir lächeln und verdrängen die Schmerzen und die Ängste tief in unserem Inneren. Wir schlucken die Wut herunter, antworten unseren Chef*innen und arbeiten doppelt so hart für halb so viel Geld – weil es das Einzige ist, was wir gelernt haben.