Ich traute mich nicht, meinen gewalttätigen Mann zu verlassen, weil er unser Geld kontrollierte

„Er zog schließlich aus, hörte aber auf, unsere Rechnungen und Miete zu bezahlen. An Weihnachten schickte er kein Geld für die Kinder. Ich musste ihn per gerichtlicher Verfügung dazu zwingen, dass er wieder etwas bezahlte. Trotzdem war ich auf Essensausgaben bei der Tafel angewiesen, musste meinen Hochzeits- und Verlobungsring verkaufen. Im Interne verkaufte ich unsere Haushaltsgeräte – alles, was mir einfiel, um ein bisschen Geld zu bekommen. Das war erniedrigend, und ich war über 2.000 Euro im Minus