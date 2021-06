Ich verdiene mehr Geld als mein Partner. Sollte ich deswegen mehr zahlen?

Ich weiß nicht, warum mich das so stört. Ehrlich gesagt würde seine Lebensqualität deutlich abnehmen, wenn er mich nicht hätte. Weil sein Lifestyle jetzt schon ziemlich nett ist, habe ich außerdem das Gefühl, er ist nicht so motiviert, für eine Beförderung zu arbeiten oder einen besser bezahlten Job anzunehmen. Sollte ich automatisch mehr für uns beide zahlen müssen, bloß weil ich mehr verdiene? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen und meiner Einstellung zur Fairness zwischen uns beiden um, ohne langfristig einen Groll zu entwickeln? Ist es knauserig, mir so viele Gedanken darüber zu machen, wie viel jede:r von uns in diese Beziehung „investiert“?