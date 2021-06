Dois-je payer davantage si je gagne plus que mon partenaire ?

Mon partenaire et moi envisageons enfin de vivre ensemble. C'est une décision excitante, mais une chose me tracasse toujours : ce qui serait le plus "équitable" pour nous permettre de mener notre vie commune, y compris les factures et les dépenses quotidiennes, et même l'appartement dans lequel nous devrions vivre. Je gagne environ 50 000 $ (40 935 €) de plus que lui, et il semble vouloir privilégier les endroits un peu plus sympas, en disant que nous pouvons nous le permettre sur la base de nos revenus combinés - et pourquoi ne voudrions-nous pas vivre dans un endroit plus agréable ? - mais je pense qu'il estime aussi que ma part du loyer devrait être plus élevée puisque je gagne plus d'argent. Personnellement, je préfère vivre dans un endroit un peu moins sympa et économiser davantage. Et je pense qu'en général, je paie déjà beaucoup plus que lui.