Pourquoi ces femmes investissent dans la crypto-monnaie (& vous devriez aussi)

Le marché des crypto-monnaies a également été secoué par l'instabilité, ce qui a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur la sécurité de l'investissement. La monnaie numérique préférée de l'homme d'affaires milliardaire Elon Musk, le dogecoin, a grimpé "to the moon" en prévision de son apparition au Saturday Night Live , mais a chuté d'un tiers après qu'il l'ait qualifiée d'"arnaque" pendant sa prestation en tant qu'hôte invité. Et un peu plus tôt ce mois-ci, il a de nouveau fait trembler le marché en annonçant que Tesla n'accepterait plus les bitcoins en raison des préoccupations liées à leur impact sur l'environnement . Cela vous donne une idée de la réactivité et de la volatilité de ces marchés. En outre, les experts de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, considèrent de plus en plus les marchés de crypto-actifs comme une menace potentielle pour la stabilité des systèmes financiers existants, ce qui a encouragé les conversations sur les politiques réglementaires.