Je pense que ma copine est sur le point de se faire arnaquer. Elle s'est récemment lancée à la recherche d'un sugar daddy, et je l'ai d'abord soutenue. Elle pense avoir trouvé quelqu'un, mais ils ne se sont pas encore rencontrés et il lui demande déjà ses coordonnées bancaires pour pouvoir "lui envoyer de l'argent". Pour moi, ça semble trop beau pour être vrai et c'est probablement une arnaque, mais mon amie pense que je suis négative et jalouse parce qu'elle a trouvé un sugar daddy rapidement. Je ne suis pas jalouse ! Je pense simplement qu’il faut être prudent·e quand on communique avec des inconnus en ligne, surtout quand des transactions financières sont en jeu. Comment puis-je la convaincre - rapidement - qu'elle ne devrait pas envoyer ses informations à cette personne, et l'aider à repérer les arnaques et à prendre conscience de leur fréquence ? Ou bien faut il que je la laisse faire ?