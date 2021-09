J’ai découvert le compte épargne secret de ma partenaire & je me sens trahie

Ma partenaire et moi partageons notre argent assez librement. Nous n'avons pas de système formel en place, mais nous partageons les courses ou les sorties au restaurant, et nous pratiquons une politique du "une paye cette fois-ci et l'autre la prochaine fois". Nous vivons ensemble et partageons le loyer. Nous sommes franches l'une envers l'autre si un mois est plus difficile qu'un autre ou qu'au contraire l'une de nous a les moyens de payer plus exceptionnellement. Nous vivons une relation heureuse. Je n'ai jamais ressenti de possessivité ou de rancœur à propos de "ce qui est à moi" et "ce qui est à elle".