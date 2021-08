Mon ami·e m’a emprunté de l’argent mais ne m’a toujours pas remboursée. Que dois-je faire ?

Mon ami·e me doit environ 350 $ (294 €). Cela fait un an. Nous ne nous parlons pas souvent, mais nous sommes ami·e·s depuis longtemps, et je lui ai déjà demandé plusieurs fois de me rembourser, ce qui est toujours gênant. Iel s'excuse et me dit qu'iel y travaille. L'argent est plus limité pour iel que pour moi. À ce stade, comment puis-je aller plus loin qu'un énième texto de relance ? Devrais-je prendre la peine d'aller plus loin ? Une autre amie a suggéré de faire appel à la cour des petites créances, mais cela me semble exagéré.