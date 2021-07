Travail : faut-il faire payer ses ami·e·s en échange d’un service ?

Mais pour certain·e·s, même celles et ceux qui font leurs devoirs n'obtiennent pas satisfaction. Arellano, la photographe, renvoie les gens vers ses tarifs. "La plupart de mes amis sont compréhensifs, ils m'ont suivie tout au long de ma carrière et savent que je suis constamment occupée par différents projets", a déclaré Arellano à Refinery29. Et, bien qu'elle accorde parfois des tarifs réduits et fasse des exceptions pour les ami·e·s proches et la famille - elle a récemment conçu gratuitement les invitations au mariage de ses frères - Arellano affirme que la plupart sont compréhensif·ve·s et heureu·ses·x de la payer pour son travail. "J'ai dû avoir quelques conversations gênantes sur l'argent, mais j'essaie d'être franche sur les frais qu'ils doivent payer, même avant de discuter de leurs idées de projet, de cette façon ils savent à quoi s'attendre quand vient le moment de discuter du paiement".