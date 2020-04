Covid-19 : j’ai perdu une amie pour m’être désistée de son mariage

Je n'ai pas parlé avec Carrie pendant quelques semaines, et beaucoup de choses ont changé. De nombreuses compagnies aériennes avaient suspendu les vols en provenance de Chine et des avertissements aux voyageurs avaient été émis, ce qui fait que les invité·e·s qui devaient assister au mariage n'étaient évidemment plus un problème. Puis, le 11 mars, le Covid-19 a été déclaré comme pandémie et le Premier ministre Trudeau s'est mis en isolement. Comme tout le monde, j'étais scotchée aux infos et je ne pouvais pas croire à la vitesse à laquelle tout changeait. Quand j'ai appris que le mariage de Carrie avait toujours lieu, je n'arrivais pas à y croire. D'un côté, j'avais l'impression que je devais rester en dehors de tout ça, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser au danger que ça représentait de se rassembler en un groupe de plus de 100 personnes et d'être à proximité les un·e·s des autres - en gros, tout ce que les services de santé publique nous disaient d'éviter afin de prévenir la propagation du virus et d'être des citoyens socialement responsables. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre, alors j'ai envoyé un message pour encourager Carrie à reporter son mariage. Et c'est là que les choses ont sérieusement basculé. Elle m'a traitée d'égoïste, d'amie terrible. Son fiancé m'a envoyé un message pour me dire que si j'étais si sûre de moi, je voulais peut-être couvrir toutes les dépenses qu'aurait entraîné un changement de date.