“Passer” : un privilège ambigu quand on est queer

"Souvent, dans les espaces queer, on parle de sécurité dans le sens du bien-être mental et physique d'une personne, mais aussi de sa résilience, de son sentiment d'appartenance, de son sentiment de pouvoir être son moi véritable d'une manière vraiment authentique [et] respectueuse, [et] de savoir qu'on ne sera pas dévalorisé, méprisé ou mis dans une case parce que toute sa personne y est la bienvenue", explique-t-elle. Ce qui peut se passer lorsqu'une personne ne bénéficie pas de cet accueil et que ces parties d'elle-même sont effacées de manière répétée, c'est que son sentiment d'identité s'efface peu à peu.