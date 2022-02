Le problème avec l’expression “fonder une famille”

Cette définition de la famille a été utile, notamment sur le plan politique. Comme l'écrit Sarah Jaffe dans son introduction à son livre Work Won't Love You Back : "La famille elle-même était et est une institution sociale, économique et politique. Elle s'est développée parallèlement à d'autres institutions de ce type - le capitalisme et l'État - et, comme elles, s'est développée en tant que mécanisme de contrôle et de direction du travail, dans ce cas, le travail des femmes". Le travail est ici le travail de l'amour, l'acte de prendre soin et de soutenir le travail rémunérateur de l'homme et d'élever des enfants pour répéter le cycle. La reproduction à travers les lignées familiales était nécessaire dans toutes les classes, à la fois pour produire de nouveaux travailleurs et apporter des revenus plus essentiels, et pour maintenir la richesse et la terre dans les limites claires des liens biologiques.