LGBTQ+ : quand choisir sa propre famille prend tout son sens à Noël

Bekah a récemment dû cesser toute communication avec sa mère et ses frères et sœurs aînés, dont elle était proche jusqu'à ce que sa relation avec sa partenaire devienne sérieuse. "Ma partenaire et moi avons emménagé ensemble et sommes maintenant fiancées, mais ma famille n'a pas bien pris la nouvelle", raconte-t-elle à Refinery29. "Ma mère a dit qu'elle n'avait pas donné naissance à une enfant gay et qu'elle n'assisterait jamais à un mariage gay, tandis que ma sœur aînée (auparavant ma plus proche alliée) a refusé de rencontrer ma partenaire, invoquant toutes sortes de raisons ridicules". Les agissements de Bekah ont été comparés à "la vente de drogue" et elle a été accusée de "faire passer son bonheur avant la famille".