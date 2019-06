L’âge et l’époque aussi jouent pour beaucoup dans la décision d'annoncer son homosexualité. Selon les chiffres de la charte des droits LGBTQ+ de Stonewall, l’âge auquel on fait son coming-out aujourd’hui a drastiquement changé au cours des dernières décennies. En quatre ans, on est passé d’une moyenne située entre 18 et 30 ans à une tranche d’âge située entre 17 et 21 ans . Selon Ruth Hunt, à la tête de l’association, « c’est une tendance encourageante et qui envoie un message clair : n’attendez plus avant de faire votre coming-out ». Le revers de la médaille, c’est qu’il peut être encore plus intimidant de se lancer - pour ceux qui ont déjà pas mal attendu. Faire son coming-out passé la fin de sa vingtaine devient de plus en plus difficile, sans parler de quand on a 30,40 ou 50 ans.