Il faut parler des personnes LGBTQ+ racisées et de la double discrimination

Les personnes LGBTQ+ racisées étaient également six fois plus susceptibles d'éviter de faire appel à la police parce qu'elles craignaient d'être victimes de discrimination. Là encore, ces chiffres correspondent aux prévisions, et ils ont des conséquences réelles. Selon l’ONG internationale basée à Berlin Transgender Europe , 331 personnes transgenre ont été assassinées entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Parmi elles, on trouve une écrasante majorité de femmes racisées et/ou travailleuses du sexe.