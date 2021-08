Comme toutes ces babioles ont tendance à coûter cher et que je vis actuellement en location, j'ai pour habitude d'ignorer les questions déco et design et de scroller loin des dernières tendances shopping (même si, je l'avoue, il m'arrive souvent de cliquer "Enregistrer" sur des photos Instagram d'intérieurs luxuriants et joliment décorés). Mais lors de mon scroll quotidien sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo de Brie Turton, architecte d'intérieur et styliste basée à Sydney, qui établissait un lien entre les choix de décoration intérieure et leur aptitude à booster la santé mentale.