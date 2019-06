On vous explique les bienfaits de l’eau de concombre pour la santé

Ceci dit, toute personne ayant déjà goûté à l’eau de concombre au spa ou lors d’un BBQ peut attester de son goût délicieux et rafraichissant. Si l’on prend en considération la texture du légume et sa contenance en eau, on comprend pourquoi certains auraient envie de l’intégrer à une boisson. Mais est-ce qu’il suffit réellement d’ajouter du concombre à de l’H2O pour nettoyer sa peau et remédier à tous ses problèmes ? On ne pense pas, non.