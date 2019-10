« Honnêtement, parfois j'oublie qu'on est des parents lesbiennes, jusqu'à ce que quelqu'un nous le fasse remarquer. On nous demande par exemple si on est soeurs, souvent. Ou cette fameuse question « Oh mais qui est la mère du coup ? ». Au début, quand Cody venait de naître, ça nous arrivait de dire qu'on était soeurs, juste pour ne pas avoir à être jugées par un étranger. Aujourd'hui, on a plus peur de répondre "non, on est mariée et ce sont NOS enfants" . On est trop fière de qui on est et de la famille qu'on a créée pour taire la vérité, juste pour mettre les gens à l'aise avec notre réalité. D'ailleurs, ça fait plaisir de pouvoir se dire qu'on contribue à l'idée de normaliser les familles queer. »