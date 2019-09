D'autres études publiées précédemment avaient montré que les personnes préférant les chiens étaient plus extraverties et agréables que les personnes préférant les chats. Cette recherche du CDC propose une explication. Après avoir mené l’enquête auprès de 643 parents les questionnant sur la condition physique et mentale de leurs enfants (les questions portaient sur la nutrition, les activités physiques, l’anxiété et la détresse émotionnelle), les chercheurs ont découvert que le nombre d’enfants décrits comme « anxieux » par leurs parents était inférieur dans les familles possédant des chiens, en comparaison aux familles sans chien.