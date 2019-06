Pour autant, il faut garder à l’esprit que ces chiffres ne sont qu’indicatifs. Si la question du nombre « idéal » de rapports sexuels fascine autant, elle ne doit pas faire oublier que c’est à vous et vous seul-e de juger si vous êtes suffisamment épanouis dans votre vie sexuelle. Surtout, la fréquence des rapports ne dit rien sur la qualité de ces derniers. Plus tôt cette année, une autre étude américaine a montré que les femmes de 36 ans et + seraient plus actives sexuellement que les hommes du même groupe d’âge. Plus surprenant encore, elles se sentiraient plus à l’aise avec leur corps et leur sexualité une fois passé le cap de la trentaine. L’hypothèse serait que les femmes gagnent en confiance en soi avec l’âge, et seraient alors plus à même d’ améliorer la qualité de leur vie sexuelle . Entendez par là : les femmes sauraient enfin ce qu’elles aiment et n’auraient plus honte d’exprimer (et de vivre) leur désir.