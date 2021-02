La clé pour comprendre l'efficacité du mécanisme de diffusion du CBD est de reconnaître que chaque personne est différente, explique Rick Weissman , président de High Falls Hemp , une entreprise spécialisée dans le commerce de CBD à New York. "Il existe des études cliniques qui suggèrent que l'inhalation et la transmission sublinguale sont les plus efficaces", ajoute-t-il. Les préparations sublinguales (c'est-à-dire à placer sous la langue) ont tendance à être les méthodes les plus efficaces, car elles permettent au CBD de passer directement dans le sang, dit-il. Un chewing-gum au CBD ou même un supplément, en revanche, serait absorbé par le tube digestif, ce qui peut nécessiter plus de temps ou avoir un effet moins puissant. Et une crème ou une lotion au CBD serait absorbée par voie topique à travers votre peau.