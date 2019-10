À une époque où de nombreuses personnes prennent régulièrement du CBD, un composé non psychoactif présent dans le cannabis, pour gérer leur anxiété, il n'est pas surprenant de trouver d'autres usages thérapeutiques pour des drogues autrefois taboues. Entrez dans la psilocybine ou « champignons magiques », qui, selon certaines personnes, permettrait de traiter leur problèmes d'anxiété chronique, de dépression et même de trouble hyperactif avec déficit d'attention, lorsqu'ils sont pris en « microdoses ». Selon ces personnes, ces champignons amélioreraient la créativité et la cognition. Et, oui, on parle bien de champignons hallucinogènes.