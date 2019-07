Ma thérapeute et moi avons aussi évoqué l’idée de partager mes finances avec un partenaire. Elle m’a recommandé d’identifier - et d’être capable d’apprécier - les forces de l’un et l’autre à ce sujet - mais aussi d’essayer de garder le dialogue vivant. Elle m’a aussi appris comment le cerveau fonctionne, et comme celui-ci produit du stress inutile. « Quand on s’apprête à gagner de l’argent, notre cerveau s’éveille. Mais quand on anticipe une perte d’argent, la réaction physiologique est deux fois plus prononcée. »