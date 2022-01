Dire non et protéger farouchement votre temps vous oblige à prioriser les tâches qui sont vraiment importantes et vous évite de vous épuiser. En d'autres termes, dire non fait partie intégrante de ma routine bien-être ! Bien entendu, il se peut que vous deviez répondre à certains e-mails qui sont vraiment importants. Par exemple, j'ai une règle bien à moi : si je dis non à la plupart des demandes visant à m'interroger sur un sujet, je dis oui à la plupart des demandes émanant d'étudiant·e·s issus de milieux sous-représentés qui souhaitent en savoir plus sur mon secteur ou ma profession. Je dis également oui aux demandes qui me procurent cette sensation de "papillon dans le ventre" qui signifie que j'ai vraiment hâte de rencontrer la personne ou de travailler avec elle. Il est donc important, pour se sentir à l'aise avec le fait de dire non, de comprendre les limites et les lignes directrices qui vous permettent de dire oui.