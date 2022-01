Et si 2022 était l’année où vous investissez dans un·e coach de carrière ?

Avant la pandémie, Chandni a investi dans une session de coaching qui "était spécifiquement basée sur la préparation aux entretiens et le renforcement de la confiance en soi ". Ce programme s'est avéré déterminant au cours des deux dernières années. "Les premières séances visaient à me faire comprendre quelles étaient mes compétences et à renforcer ma confiance en elles", explique-t-elle. "Nous avons travaillé sur une sorte de carte mentale sur ce à quoi je pensais être douée, et ce à quoi elle pensait que j'étais douée, et sur la compréhension des compliments que j'ai reçus d'autres personnes sur mon travail. Et puis une fois que nous avions fini de travailler cette partie, nous nous sommes concentrées sur la préparation aux entretiens et comment les aborder. Elle a une grande théorie sur la façon de parler de soi et des différentes situations pendant un entretien".Cela a fonctionné. En 2020, Chandni est devenue la plus jeune responsable de la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage moderne dans les Midlands de l'Est en Angleterre. Au début de l'année, elle a de nouveau utilisé les compétences acquises lors de ses sessions pour obtenir son poste actuel, qui consiste à gérer un projet de logement et de sensibilisation. Elle a commencé en avril et a été promue en juin. Aujourd'hui, elle a l'intention de suivre d'autres séances de coaching. "J'ai toujours envie de me développer. J'ai donc pensé à retourner voir Judy, peut-être dans un an environ, une fois que je me serai vraiment installée dans mon poste actuel et que je serai prête à passer à autre chose, lorsque j'aurai les compétences nécessaires pour me développer un peu plus et comprendre où je veux aller à partir de là".