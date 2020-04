Santé mentale : quand la nature est un réel besoin

Le ciel se fait plus visible lorsque je marche jusqu'au bout de ma rue dans le nord-est de Londres. Des maisons de deux ou trois étages et des immeubles laissent place à l'horizon après avoir traversé un pont métallique vert qui me fait passer au-dessus du canal et m'amène au Hackney Marshes et à la Lee Valley . De là, je peux quitter la ville et me rendre à pied à Essex, en parcourant des kilomètres entourée de nature à travers les bois. J'écoute le chant des oiseaux, j'instagramme des vidéos de vaches comme si j'étais la première personne à en rencontrer une et je souris aux fêtards qui viennent de découvrir un endroit pas si secret pour nager dans la rivière - connu familièrement sous le nom de Hackney Beach (où vous attraperez probablement la maladie du légionnaire).