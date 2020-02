Entretien d’embauche : comment répondre à LA question tant redoutée

3. Sortez de votre propre point de vue

"Beaucoup de femmes trouvent stressant de parler de leurs propres accomplissements ", explique Melissa Nightingale, fondatrice et associée du Raw Signal Group et auteur à succès de How F*cked Up Is Your Management ?, un livre coup de poing sur le leadership moderne. "On fait souvent une gymnastique mentale monstre pour se préparer aux entretiens [et] essayer de comprendre comment notre réponse peut potentiellement être perçue par la personne qui nous auditionne".Étant donné notre propension à sur-analyser les choses , Melissa Nightingale recommande de trouver des stratégies qui vous permettront de vous sentir plus à l'aise pour parler de vos propres réalisations, comme vous le feriez pour quelqu'un d'autre."Pour se préparer à un entretien, il peut être utile de changer un peu de perspective", nous dit M. Nightingale. M. Nightingale suggère d'imprimer une copie de votre profil ou de votre CV LinkedIn et de changer votre nom. Oui, vous avez bien lu ! "Faites ensuite comme si vous parliez au recruteur, explique M. Nightingale. "Expliquez-lui toutes les raisons pour lesquelles il ou elle devrait rencontrer ce candidat (vous) et l'embaucher pour ce poste"."Faites la liste de vos arguments relisez-la autant de fois que nécessaire", dit M. Nightingale. "[Ensuite], lorsque l'interviewer vous demandera pourquoi il devrait vous engager vous, remémorez-vous vos arguments. Vous voyez, vous l'avez votre réponse !"