Hyper-vigilance : comment s'en sortir quand on sur-analyse tout

Quand on évolue en plus dans un milieu ultra compétitif où l'accès à certains rôles va être limité - et que les rejets font légion (on pense par exemple au marché de l'emploi) - il est encore plus difficile de briser le cercle. Lors d'un entretien d'embauche par exemple, vous êtes observées sous tous les angles. Ce qui explique qu'on dérape et dise ce qu'il ne faut pas dire, quand bien même on s'était préparé. Vous vous mettez à rougir et à perdre tous vos moyens. Forcément, vous serez recalé·Quand vous vous êtes mise à rougir, ce n'est pas dit que qui que ce soit l'ait remarqué. Et il n'y a sûrement que vous qui avez remarqué que vous avez buté sur un mot. et on va offrir le poste à quelqu'un de plus confiant. Ça peut vraiment finir par devenir un cercle vicieux, parce qu'à force de croire que les gens ne vous aiment pas, c'est ce qui finit par arriver. Vous finissez par éviter voire vous interdire certaines choses. Moi-même par exemple, j'ai refusé certaines opportunités à cause de mon hyper-vigilance.