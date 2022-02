“Divorce astral” : la pratique spirituelle pour tirer un trait sur son ex

Je voulais tourner la page, voilà pourquoi. J'en avais désespérément besoin après la fin d'une histoire d'amour mouvementée qui a réveillé mes insécurités sous-jacentes et ma sensibilité au rejet à cause de la nature chaude et froide et des aléas de notre relation. À la fin, je me sentais brisée par tout cela. Je lui avais donné le pouvoir de me faire sentir digne de l'amour - indigne aussi.