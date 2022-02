Eine „Astralscheidung“ half mir, mit meinem Ex abzuschließen

Also ließ ich mich auf die „Scheidung“ ein. Orr erklärte, dass du zu Beginn einer neuen Beziehung immer sofort eine „energetische Bindung“ zu dieser Person eingehst. „Nach einer Trennung seid ihr vielleicht körperlich getrennt“, sagte sie. „Energetisch und mental sieht das aber häufig anders aus. Wenn dein:e Ex immer noch in deinen Gedanken oder Träumen verweilt , kann es dir enorm dabei helfen, damit abzuschließen, wenn du diese energetischen Verbindungen durchtrennst.“