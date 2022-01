Deine Tarot-Lesung für 2022: Das halten die Karten bereit

Herzlichen Glückwunsch – du hast ein weiteres Jahr durchgestanden! Weil 2021 für die meisten von uns wohl beinahe so verwirrend war wie 2020, sind die Hoffnungen für das neue Jahr 2022 groß. Und um herauszufinden, was uns darin erwarten könnte, haben wir eines unserer liebsten hellseherischen Werkzeuge zu Rate gezogen: das Tarot Beim Tarot kommt ein Kartendeck zum Einsatz, das uns für unsere Zukunft den Weg weisen soll. Für individuelle Einblicke gibt es personalisierte Lesungen ; in diesem Fall wollen wir uns aber durch eine allgemeine Lesung einen generellen Überblick über unser aller Zukunft verschaffen.Dazu haben wir die Tarot-Leserin, professionelle Hexe und Farbmagie-Praktizierende Sarah Potter um eine kollektive Tarot-Lesung für 2022 gebeten, die dir dabei helfen soll, die ersten Schritte ins neue Jahr zu wagen. Spoiler-Alarm: Den Karten zufolge steht uns ein positiveres Jahr bevor… Scroll dich durch, um Genaueres zu erfahren.