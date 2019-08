Die US-amerikanische Fotografin Frances F. Denny erinnert sich an eine Begegnung während der Arbeit für ihre Bilderserie Major Arcana: Witches in America: „In einem spirituellen Zentrum in Massachusetts machte ich die Bekanntschaft einer Frau. Es war Sommer und außer uns war niemand dort. Es schien sie nervös zu machen, dass ich ein Foto von ihr aufnehmen wollte. Wir fuhren zu einem Feld, in dem wir uns im Schneidersitz gegenübersetzten. Als Einführung sang sie mir ein keltisches Lied vor. Ich erinnere mich, dass die Sonne mich blendete und mir in den Augen wehtat. Danach las sie mir aus einem Dokument vor, in dem alle möglichen Quälereien aufgezählt wurden, die Frauen, die wegen ‚Hexerei‘ zum Tode verurteilt wurden, ertragen mussten. Als sie damit fertig war, kam sie mit ihrem Gesicht sehr nah an meines heran und sagte mir in einem ziemlich heftigen Ton, dass sie sich unter einer Bedingung darauf einlassen würde, an meinem Projekt teilzunehmen: Ich dürfe weder sie, noch die anderen Frauen, die ich für meine Reihe fotografieren würde, lächerlich machen. Ich versicherte ihr, dass meine Absicht darin lag, alle Menschen, die mir vor die Linsen kamen, würdevoll zu behandeln. Allerdings konnte ich keine Garantie dafür geben, wie die spätere Reaktion der Betrachter*innen ausfallen würde. Mir war es wichtig, an dieser Stelle ehrlich zu ihr zu sein. Ich glaube, das hat ihr gefallen. Jedenfalls willigte sie ein, sich von mir fotografieren zu lassen.“