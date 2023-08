Dein Horoskop im August – So stehen die Sterne diesen Monat

Merkur und Mars stehen in diesem Monat beide im Sternbild Jungfrau und verleihen dem Kosmos dringend nötige bodenständigere Energien. Je mehr Zeit wir jetzt in der Natur verbringen, fern von allen möglichen Ablenkungen, desto stärker besinnen wir uns auf uns selbst – und auf unsere Aufgaben in dieser Welt. Sobald dann am 16. August der Löwe-Neumond am Himmel steht, haben wir die Chance auf einen Neuanfang hinsichtlich unserer kreativen und unternehmerischen Interessen. Überlege dir jetzt, wie du dir die nächsten sechs Monate deines Lebens vorstellst, und nutze den Beginn der Jungfrau-Saison ab dem 24. August, um dir eine Strategie auszudenken: Wie willst du deine Absichten in die Realität umsetzen? Bis in der Nacht vom 30. zum 31. August der Fische- Vollmond aufgeht, sind einige dieser Intentionen vielleicht schon wahr geworden.