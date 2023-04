Was die 8 Mondphasen in der Astrologie bedeuten

In der Welt der Astrologie spielt die Sonne die Hauptrolle – und ich habe manchmal den Eindruck, dass der Mond nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Alle 29,5 Tage durchläuft der Mond dieselben acht Phasen, und genau so, wie dir die Position der Sonne im Himmel viel über deine Persönlichkeit verraten und sogar aktuelle Ereignisse beeinflussen kann, hat auch die derzeitige Mondphase – sowie auch die, in der du zur Welt kamst – einen großen Einfluss auf dein Leben, dein Mindset und deine Stimmung.„Die Mondphasen ähneln denen einer Pflanze. Die erste ist das Potenzial, das der in die Erde gepflanzte Samen repräsentiert“, erklärt die Astrologin Leslie Hale von Keen.com . „Die Ereignisse in unserem Leben entfalten sich auf ähnliche Weise, wie auch ein Samen Wurzeln schlägt und zu wachsen beginnt“, sagt sie. „Während der verschiedenen Mondphasen geboren zu werden, beeinflusst die Persönlichkeit sowie den persönlichen Fokus im Leben.“Die Keen.com- Tarot -Leserin Mysticalcraft Arriana ergänzt: „Zu wissen, während welcher Mondphase du zur Welt kamst, ist entscheidend – weil es dir mehr Wissen über dein Leben eröffnet.“ Das soll nicht zwangsläufig heißen, dass dein Schicksal davon bestimmt wird, wo der Mond in deinem Geburtshoroskop stand. Vielleicht neigst du aber deswegen zu bestimmten Charaktereigenschaften oder Gedankengängen. Diese Veranlagungen zu kennen, kann dir dabei helfen, sie zum Positiven zu nutzen – oder gegen sie anzusteuern.Wir haben Hale und Arriana darum gebeten, uns zu erklären, was jede einzelne Mondphase für unser Leben bedeutet und welche Charaktereigenschaften für diejenigen typisch sind, die während der diversen Phasen geboren wurden. Um herauszufinden, wie der Mond aussah, als du zur Welt kamst, musst du bloß dein Geburtsdatum, die -zeit und den -ort in einen Geburtshoroskop-Berechner eintippen – wie zum Beispiel in diesen hier . Was die einzelnen Mondphasen über dich aussagen, erfährst du im Folgenden.