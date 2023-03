Dein Monatshoroskop im April – So stehen die Sterne diesen Monat

Willkommen im April! Die Saison der Finsternisse und Rückläufigkeiten steht direkt vor der Tür – und jetzt, da auch Pluto, der Planet der Transformation, zum ersten Mal seit über 220 Jahren einen ganzen Monat lang im Sternbild Wassermann verbringt, sprühen wir nur so vor Energie, Innovation, Zukunftsdenken und revolutionären Bedürfnissen.Weil der Merkur am 3. April im Stier ankommt, dicht gefolgt vom Waage- Vollmond am 6., befinden wir uns in der ersten Woche des Monats unter dem starken Einfluss der Venus. Dadurch liegen uns Beziehungsangelegenheiten umso mehr am Herzen. Die Präsenz des Mars im Krebs während des gesamten Aprils verleiht der Widder- und Stier-Saison zudem einen nostalgischen, launenhaften Unterton und ermutigt uns dazu, auch mal eine Pause einzulegen.Am 11. April verlässt die Venus ihr Heimat-Sternbild des Stiers und zieht in den vielseitigen Zwilling ein. Während dieses dreiwöchigen Transits fühlen wir uns womöglich dazu bewegt, unseren persönlichen Stil ein wenig zu verändern – und erbitten uns vielleicht sogar mehr Freiraum in unseren intimen Beziehungen und Freundschaften Das Highlight des Monats ist die totale Sonnenfinsternis im Widder am 20. April, die jedoch nur in Teilen der südlichen Hemisphäre zu sehen sein wird. Diese Finsternis ereignet sich einen Tag vor dem Beginn der Merkur-Rückläufigkeit, und einen Monat nach dem ersten Widder-Neumond des neuen Jahres. Diese erste Sonnenfinsternis von 2023 gewährt uns eine Chance, über die Neumond-Intentionen nachzudenken, die wir uns zu Beginn des astrologischen Neujahrs überlegt haben, und entsprechende Anpassungen in die Wege zu leiten – je nachdem, was wir eben gerade brauchen.Lust auf mehr? Lass dir die besten Storys von Refinery29 Deutschland jede Woche in deinen Posteingang liefern. Melde dich hier für unseren Newsletter an