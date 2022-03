Zwillinge, Waage & Wassermann: Alles Wissenswerte über die Luft-Sternzeichen

Die Waage wird – du kannst es dir denken – durch eine Waage repräsentiert, ein Werkzeug, das Gewichte wiegt; also quasi das Gegenteil von Luft. Der Wassermann wird durch Wellen oder eine Wasser auskippende Person symbolisiert; kein Wunder, dass viele wegen dieser Bildsprache und wegen des Begriffs „Wassermann“ erstmal vermuten, es sei ein Wasser-Sternzeichen . Das Sternzeichen Zwillinge wird, klar, durch menschliche Zwillinge versinnbildlicht, wodurch du glauben könntest, alle menschlichen Sternzeichen fielen in die Kategorie Luft – bis dir einfällt, dass die Jungfrau ein Erd-Zeichen ist. Und wenn all diese Widersprüche nicht gereicht haben, um dich davon zu überzeugen, dass sich Luft-Zeichen nur schwer in eine bestimmte Kategorie einordnen lassen, lass uns doch mal darüber sprechen, was genau denn ein Erd-Zeichen nun ausmacht.