Die Widder-Saison ist der kosmische Neuanfang, den wir brauchen

Wenn in der Astrologiewelt eines sicher ist, dann, dass der Widder das ehrgeizigste aller Sternzeichen ist. Widder-Geborene nehmen gern selbst die Zügel in die Hand, verschiebt ungern Wichtiges auf morgen und hat keine Probleme damit, die Gruppe zu führen; kein Wunder also, dass uns der Beginn des Widder-Monats voller Energie ins astrologische Jahr fortschreiten lässt. Am 21. März – einen Tag nach der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche – erreicht die Sonne offiziell die Widder-Konstellation und verleiht uns positive, zuversichtliche, ehrgeizige Vibes, bis die Sonne das Sternbild am 20. April wieder verlässt.