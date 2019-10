Ein Partytrick, leeres Geschwätz oder Abzocke der Hokus-Pokus-Esoteriker*innen – oft ist das Handlesen für viele Menschen nicht mehr als das. Tatsächlich ist die Handliniendeutung, so der offizielle Name, eine uralte Form der Wahrsagerei. Eine gründliche Handlesung kann tiefgründiger sein als das Legen von Tarotkarten oder dein Sternzeichen . Sie bringt dein verborgenes Ich zum Vorschein und kann dir sagen, was in Zukunft noch vor dir liegt.