Was deine Handschrift über deine Persönlichkeit aussagt

Setzt du den sogenannten T-Strich eher oben an, geht man davon aus, dass du über äußerst viel Selbstbewusstsein verfügst und extrem hohe Ansprüche an dich selbst hast. Befindet sich der horizontale T-Strich eher im unteren Drittel, steht das für Zweifel und weniger Vertrauen in deine Stärken.